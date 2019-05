Literarisches Colloquium Berlin

Altmeister und Nachwuchspflege im „Kasten“ des Literarischen Colloquiums am idyllischen Wannsee: Autoren, Workshops, Preise.

„Ein grässlicher Kasten im Stil einer imitierten Ritterburg“, schrieb Carl Zuckmayer missfällig über die Villa, in der er 1925 einen Sommer lang wohnte. Immerhin etwas Gutes entdeckte er doch: „Es hat einen Park mit Seegrund und ein großes, achteckiges Turmzimmer.“ Nein, das ist kein schlechtes Wohnen, wie auch die Gegend beileibe nicht die mieseste ist, hier am Großen Wannsee.„Kasten“ am idyllischen Wannsee: Autoren, Workshops, Preise.

Temporäre Heimat für Autoren aus aller Welt

Bereits seit 1963 ist in der Villa das Literarische Colloquium Berlin e. V. (LCB) untergebracht – und hat schon viele illustre Gäste beherbergt. Stipendiaten des Berliner Senats und Autoren aus aller Welt wohnen hier auf Zeit, um in Ruhe an ihrem Stil zu feilen. Spätere Berühmtheiten wie Peter Bichsel, Nicolas Born und Hubert Fichte gingen bei Altmeistern wie Günter Grass, Hans Werner Richter und Peter Rühmkorf in die Dichterschule.