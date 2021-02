Herta Müller: Literatur kann Dinge nicht ändern, aber helfen

Literatur-Nobelpreis-Trägerin Herta Müller hat die Rolle von Literatur in Diktaturen und autoritären Systemen betont.

«Literatur kann die Dinge nicht unmittelbar ändern», sagte Müller am Donnerstagabend (25. Februar 2021) in Berlin während des Festivals «Re:Writing the Future» zu Kunst und Kultur im Exil. Die Absicht eines Regimes sei, die Menschen zu zerbrechen, sagte die in Rumänien aufgewachsene Schriftstellerin («Atemschaukel», «Herztier»), der 2009 der Literatur-Nobelpreis zuerkannt wurde.