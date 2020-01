Konzerthausorchester Berlin

Das in Konzerthaus umbenannte Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ist seit 1984 auch Heimstatt des Konzerthausorchesters Berlin (ehemals Berliner Sinfonieorchester). 1952 als Städtisches Orchester gegründet, erlangte es als eines der besten Orchester der DDR schnell internationalen Ruhm. In die vom Konzerthaus in jeder Spielzeit gesetzten thematischen Schwerpunkte ist das Orchester genauso eingebunden wie in Konzerte des Musikfestes Berlin und des Choriner Musiksommers. Nach Lothar Zagrosek ist zur Spielzeit 2012/13 Iván Fischer als Chefdirigent angetreten.