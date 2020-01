Berliner Philharmoniker

Deutschlands edelster und teuerster Klangkörper spielt Klassiker – und eine herausragende Rolle nicht nur in Berlin.

Ein Orchester der Weltklasse

Dieses Orchester gehört zu den besten der Welt. Seit Sir Simon Rattle 2002 die Leitung übernahm, ist es womöglich gar das Beste. Es sind neue Zeiten bei den Berliner Philharmonikern angebrochen, in künstlerischer wie organisatorischer Hinsicht. Sir Simons Credo „Kunst ist kein Luxus, Kunst gehört zum Leben wie die Luft, die wir atmen“ bewegt und bewirkt Erstaunliches, sowohl in der ehrwürdigen Institution selbst als auch bei bislang kaum der Klassik zugeneigten Jugendlichen. Der Leuchtturm der Hochkultur verlässt den Konzertsaal und trägt seine Arbeit in andere gesellschaftliche Räume. Der preisgekrönte Film „Rhythm is it!“ über das erste „Education“- Projekt der Philharmoniker dokumentiert dies eindrücklich: 250 Kinder und Jugendliche, fast alle ohne Vorbildung, proben Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ und erliegen der Faszination der Musik.