200 Jahre Konzerthaus Berlin: Kunstinstallation und Premiere

«Alles bleibt anders» - unter diesem Motto feiert das Konzerthaus sein Jubiläum in dieser Spielzeit. Höhepunkt der Feier unter erschwerten Bedingungen ist die Premiere der Oper «Der Freischütz» am 18. Juni als Produktion der bekannten spanischen Theatergruppe «Fura dels Baus» und Chefdirigent Christoph Eschenbach am Pult. Damit erinnert das Konzerthaus auch an die Uraufführung der Oper von Carl Maria von Weber im einstigen Königlichen Schauspielhaus im Jahr 1821. Die Produktion läuft auf der Plattform Arte Concert live als Videostream.