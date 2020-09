Robin Ticciati verlängert beim Deutschen Symphonie-Orchester

Der Brite Robin Ticciati bleibt bis 2027 Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters (DSO).

Der Dirigent habe seinen Vertrag über das Jahr 2022 um weitere fünf Jahre verlängert, teilte das DSO am Dienstag (15. September 2020) in Berlin mit. Er freue sich auf weitere Jahre an der Spitze des Orchesters, erklärte der 37-Jährige.