Barenboim und Anne-Sophie Mutter bei «Staatsoper für alle»

Beethoven unter freiem Himmel: Zum 450. Geburtstag der Staatskapelle Berlin hat das Orchester unter Leitung ihres Chefdirigenten Daniel Barenboim am Sonntag (06. September 2020) auf dem Bebelplatz gespielt.

Nach dem Auftakt mit Ludwig van Beethovens (1770-1827) Egmont-Ouvertüre spielte die Geigerin Anne-Sophie Mutter als Solistin die beiden Violinromanzen des Komponisten, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt. Zum Abschluss erklang Beethovens Symphonie Nr. 9 in d-Moll. Das Konzert wird am 13. September um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.