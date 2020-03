Berliner Philharmoniker: Früherer Konzertmeister Stern tot

Der frühere Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, Hellmut Stern, einer der prägenden Orchestermitglieder in der Karajan-Ära, ist tot.

Der Violinist sei am Samstag im Alter von 91 Jahren gestorben, teilten die Philharmoniker am 23. März 2020 mit. Stern gehörte dem Orchester von 1961 bis 1994 an und war auch viele Jahre Mitglied im Philharmoniker-Vorstand.