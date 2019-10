Taifun über Japan: Deutsches Symphonie-Orchester sagt Konzerte ab

Wegen des Taifuns «Hagibis» über Japan hat das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) zwei Konzerte auf seiner aktuellen Asien-Tournee abgesagt.

Die Auftritte am vergangenen Sonntag und an diesem Montag in Seoul seien gestrichen worden. Das Orchester habe nicht aus Tokio in Richtung Südkorea abfliegen können, sagte Orchesterdirektor Alexander Steinbeis der Deutschen Presse-Agentur.