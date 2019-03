Zukunft der Orchester ist weiblich

Die Zukunft in Orchestergräben und auf Konzertbühnen ist aus Sicht der Deutschen Orchestervereinigung weiblich.

Zur Entwicklung verwies die Orchestervereinigung am Freitag in Berlin auf die Alterspyramide. Männer seien besonders stark vertreten in der Altersgruppe von 50 Jahren an. Dagegen sind zwischen 25 und 45 Jahren Frauen in der Mehrheit. «Da es mehr weibliche Nachwuchsmusikerinnen gibt, wird der Frauenanteil in den Berufsorchestern weiter steigen.» Streichinstrumente sind bereits frauendominiert. Bei Pauken, Schlagzeug oder Blechbläsern sind Männer weiter in der Überzahl.