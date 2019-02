Willi Hilgers: Bin wegen Barenboim gekommen und gegangen

Nach schweren Vorwürfen gegen den künstlerischen Leiter der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Daniel Barenboim, will Solo-Paukist Willi Hilgers «einen Schlussstrich» ziehen.

«Ich bin wegen Daniel Barenboim an die Staatskapelle nach Berlin gegangen und dort geblieben, weil es ein fantastisches Orchester ist», sagte Hilgers am Freitag in einem Statement auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Gegangen bin ich dann aus demselben Grund, nämlich wegen Daniel Barenboim.»