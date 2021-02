Das Quasimodo hat nichts mit dem Glöckner von Notre-Dame zu tun. Es ist vielmehr Berlins langlebigster und originärster Jazzclub. Doch längst haben World-, Soul- und gelegentlich auch Blus- und Rockmusik im Keller Einzug gehalten.

Quasimodo: Von Don Cherry bis Chet Baker

Ein echtes Kellerkind. An den Wänden hängen Fotos der Musiker, die hier bereits auf der Bühne standen: Don Cherry, Art Blakey, Dizzy Gillespie, Chet Baker oder Betty Carter. Ein kleines Who is Who des Welt-Jazz. Einige der Fotos hat der ehemalige Chef selbst geschossen: Giorgio Carioti, ein Italiener in Berlin. Der Club wurde 1975 von Carioti ins Leben gerufen und entwickelte sich zu einem beliebten Live-­Club.