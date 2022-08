Tickethotlines der Berliner Bühnen

Berliner Veranstaltungshäuser wie Deutsche Oper, Mercedes Benz Arena oder Philharmonie Berlin, bieten neben dem Online-Ticketing auch noch einen telefonischen Kartenservice oder eine Tickethotline.

An den Kartenkassen und Tickethotlines werden Fragen zum Ticketing beantwortet. Wer noch in letzter Minute ein Ticket kaufen möchte, bekommt hier in der Regel auch Auskunft darüber, ob es noch Restkarten oder Rückläufer von Karten für die begehrten Veranstaltungen gibt.