Last-Minute-Tickets: Zweitmarkt und Restkarten für Veranstaltungen

Auswahl an telefonischen Kartenservices und Tickethotlines von Berliner Veranstaltungsorten.

Reservierte Karten oder Restkarten, z.B. für Oper oder Theater, die von Käufer:innen zurückgegeben werden, können häufig kurz vor Beginn der Veranstaltung erworben werden. Ein Versuch, vor Ort noch eine Restkarte zu bekommen, kann sich also lohnen. Die Abendkasse der Veranstalter öffnet in der Regel eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Einige Bühnen sind auch am Veranstaltungstag noch telefonisch erreichbar.