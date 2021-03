Kurt Krömer über Depressionen: Wusste, dass was nicht stimmt

An den Tagen vor seiner Einweisung sei er noch vier Mal in der Wuhlheide live aufgetreten - «vor 5000 Leuten». «Die zwei Stunden auf der Bühne habe ich absolut genossen. Vorher und hinterher war es schlimm.» In der Therapie habe er erfahren, dass er schon seit 30 Jahren erkrankt gewesen sei. «Der Schleier, der mich umgibt, gehört zu meiner Vita. Ich muss damit leben. Und ich habe keine Lust, das zu verheimlichen.» Die Depression sei nun weg, Krömer sei aber «noch sehr wacklig, in Behandlung. Zwei Stunden die Woche Therapie. Klar kann die Krankheit wieder kommen, mit Panikattacken.»