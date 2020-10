Felix Lobrecht gewinnt Deutschen Comedypreis

Der Comedian und Podcaster Felix Lobrecht hat den Deutschen Comedypreis als bester Komiker gewonnen.

Der Berliner erhielt die Auszeichnung am Freitagabend in Köln und setzte sich dabei unter anderem gegen seinen Kollegen Luke Mockridge durch, der noch im vergangenen Jahr triumphiert hatte. Die Entscheidung traf das Publikum in einer Online-Abstimmung. Lobrecht hielt seine Dankesrede betont kurz: «Ich hab' nichts vorbereitet, Leute.»