An den Ufern des Rummelsburger Sees entstand, teilweise unter Einbeziehung alter Bausubstanz der ehemaligen Haftanstalt, die Wasserstadt Rummelsburg. Hier herrscht ein gehobenes Preisniveau, teilweise gibt es Luxuswohnungen mit Portier. Die meisten der Wohnungen haben Wasserblick, des Weiteren gibt es Reihenhäuser und Atelierhäuser. In der restlichen Bucht stehen Eigenheimsiedlungen und neue Geschossbauten, sowie kleine 1920er und 1930er-Jahre Siedlungen nahe den Industriearealen nördlich der Hauptstraße.Weiter in Richtung Südosten dominiert Industriebebauung mit dem nahe der Spree gelegene Elektrizitäts- und Heizkraftwerk Klingenberg. Es wurde 1925/1926 errichtet und galt lange als die größte und modernste Anlage Europas. Es stellt auch heute einen Großteil der Energieversorgung der Stadt Berlin. Ebenfalls hier befindet sich das ausgedehnte Betriebsgelände des Betriebsbahnhofs Rummelsburg der Bahn, in dem Fernzüge gewartet werden.