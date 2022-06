Dass sie hier so gerne wohnen, liegt nicht nur an den Wohnungen an sich, sondern auch an den Anschluss an den ÖPNV, den Restaurants und Cafés und der Nähe zu Wasser, Grün und Friedrichshain . Denn, so sagt man, der Kaskelkiez ist auch ein bisschen wie Friedrichshain - nur ruhiger. Obwohl es in der Victoriastadt nicht wenige Möglichkeiten gibt, einzukehren, ist die Auswahl rund um den Bahnhof Ostkreuz am Südwestzipfel des Kiezes doch ungemein größer. Auch zum Feiern zieht man eher Richtung Westen, in die Clubs und Bars am Ufer der Spree.