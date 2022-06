Der Lichtenberger Weitlingkiez wird an vielen Stellen durch Wohnblöcke aus der Zeit des Neuen Bauens geprägt. Inzwischen entdecken junge Familien das Viertel für sich.

Die meisten Einwohner:innen des Weitlingkiezes wohnen in Altbauten aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die grüne Innenhöfe umschließen. Unter ihnen sind noch viele Alteingesessene, aber auch Menschen aus umliegenden Kiezen, Student:innen, junge Familien und Expats. Dass die kommen, ist keine Überraschung: Der Kiez liegt nah am Stadtzentrum, ist dabei ruhig und noch vergleichsweise günstig.

Wohnen im Weitlingkiez

Nicht wenige der Weitlingkiez-Bewohner:innen wohnen in den seit den 1970er Jahren denkmalgeschützten Häusern. Die Wohnblöcke stammen aus der Epoche des Neuen Bauens, die durch einfache, kubische Formen und schmucklose Fassaden gekennzeichnet ist. Sie stehen vor allem in der Metastraße, in der Marie-Curie-Alle und im Archibaldweg und tragen Namen wie Sonnenhof, Erlenhof, Ulmenhof und Pappelhof. Ein prominentes Beispiel für das Neue Bauen auch ist die von Max Taut entworfene Schule am Nöldnerplatz, die mit gelben und roten Klinkern verblendet ist. In der Lückstraße sind Kolonistenhäuser erhalten, die vom Ende des 18. Jahrhunderts stammen und ebenfalls unter Denkmalschutz stehen. Viele der Häuser sind inzwischen saniert und Brachen neu bebaut.