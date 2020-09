Im Hinterhof des Acud Kunst- und Kulturzentrums wird im Sommer jeden zweiten Sonntag getrödelt was das Zeug hält. Dazu gibt es Limonade und Kuchen.

Der Acud Flohmarkt in der Veteranenstraße bietet schöne Klamotten, Altes und Neues bei Limonade und Kuchen. Von Juni bis September findet er alle zwei Wochen an jedem zweiten Sonntag im Monat im Hinterhof des Kunst- und Kulturzentrums in Berlin-Mitte statt. Der Eintritt ist frei.