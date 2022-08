Trödelmarkt am Marheinekeplatz

Beliebt ist der Trödelmarkt in der Bergmannstraße in Kreuzberg nicht nur aufgrund der zahlreichen Cafés und Restaurants in direkter Umgebung. Im Schatten der renovierten Marheineke Markthalle finden Sammler und Schnäppchenjäger eine gute Verkäufermischung aus privaten Anbietern und kleineren Händlern.