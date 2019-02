Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Flohmärkte

Nowkoelln Flowmarkt

Der Nowkoelln Flowmarkt am Maybachufer in Neukölln bietet alle zwei Wochen Second-Hand-Bekleidung, Kunst, Design, Musik und Handgefertigtes.

© RN/BerlinOnline

An vielen Sonntagen von Ende März bis Dezember verwandelt sich das Maybachufer in Berlin-Neukölln in einen Design-Flohmarkt. An den Ständen bieten die Aussteller eine breite Auswahl an Second-Hand-Bekleidung, Vintage, Taschen und Accessoires, Kunsthandwerk und Design, Elektro, Möbeln, Alltagsgegenständen, Musik, Büchern und Handytaschen.

Keine Neuware und kaum Ramsch Der Flowmarkt ist ein reiner Kunst- und Gebrauchtwarenmarkt. Industriell gefertigte Neuware sucht man hier also vergebens. Auch Ramsch ist selten. Wer auf dem Flowmarkt am Landwehrkanal zwischen Nanssen- und Liberdastrasse selbst etwas verkaufen will, kann auf zwei Wochen vorher persönlich am Anmeldewagen vor Ort einen Stand reservieren.

Auf einen Blick Was: Nowkoelln Flowmarkt

Wann: In der Regel jeden zweiten Sonntag von Ende März bis Dezember, beginnend am 24. März 2019

Öffnungszeiten: 10 bis 17 Uhr

Wo: Am Maybachufer in Neukölln

Eintritt: Frei



Nowkoelln Flowmarkt auf der Karte zum Stadtplan

