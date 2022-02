Es gilt die 2G-Regel in allen Einzelhandelsgeschäften. Ausnahmen gelten für Supermärkte, Tankstellen, Drogerien und weitere Stellen der Grundversorgung. Maskenpflicht besteht weiterhin in allen Geschäften. Weitere Informationen »

Jeden Sonntag lädt der eher kleine und überschaubare Trödelmarkt am Arkonaplatz in Berlin-Mitte zum Stöbern, Feilschen und Kaufen unter Linden ein. Der ganzjährige Flohmarkt mit Kiez-Atmosphäre bietet neben Antiquitäten, Büchern, Tonträgern, Möbeln, Kunsthandwerk und Krimskrams auch viele Produkte aus der ehemaligen DDR.

Die Atmosphäre auf dem Flohmarkt am Arkonaplatz ist entspannt. Auch an warmen Sommertagen, wenn viel los ist, ist der Markt nicht überlaufen. Unter den Besuchern sind viele Anwohner, was zur gemütlichen Stimmung beiträgt. Wer nach dem Besuch noch nicht genug hat: Bis zum Flohmarkt im Mauerpark sind es nur ein paar Minuten zu Fuß.