Direkt an der Museumsinsel, fernab vom geschäftigen Treiben der Allee Unter den Linden, wird regelmäßig der Antik- und Buchmarkt am Bode-Museum aufgebaut. Rund 60 Händler bieten hier jeden Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen vor der tollen Kulisse jede Menge Bücher, Schallplatten, Kunsthandwerk, Schmuck, Geschirr und Besteck, Münzen, alte Postkarten und Mobiliar an.