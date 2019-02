RAW-Flohmarkt

Jeden Sonntag bietet der Flohmarkt auf dem RAW-Gelände in Berlin-Friedrichshain Schönes, Nützliches, Lustiges und Streetfood.

Wer am Sonntagmorgen aus einem der zahlreichen Clubs auf das RAW-Gelände in der Revaler Straße kommt, kann sich anschließend gleich ins Flohmarkt-Getümmel werfen. Ab neun Uhr morgens bieten viele private und einige gewerbliche Händler in den aufgebauten Markthütten ihre Schätze zum Verkauf.