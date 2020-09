Flohmarkt Wittenau

Die Händler auf dem Trödelmarkt direkt am U-Bahnhof Wittenau in Berlin-Reinickendorf bieten unter anderem Haushaltswaren, Kleidung, CDs, Kleidung, Spielzeug und Bücher an. Darunter sind zwar keine echten Antiquitäten, aber jede Menge Dinge mit Geschichte - wie die eine oder andere hübsche Kaffeemühle, Omas Teeservice oder Nippes für die Wohnzimmervitrine, der dank der Retrowelle längst wieder cool ist.