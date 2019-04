Weihnachtsmarkt im Klunkerkranich

Auf dem Parkdeck der Neukölln Arcaden lädt der Klunkerkranich zu einem weihnachtlichen Markt mit Kunsthandwerk und Design.

Die «Helmut Surprise» ist das perfekte Geschenk für Musik- und Kulturliebhaber und alle, die neue Orte und interessanteste Künstler in Berlin entdecken möchten. mehr

Der Dachgarten "Klunkerkranich" auf dem oberen Parkdeck der Neukölln Arcaden verwandelt sich an den Adventswochenenden in den wohl höchsten Weihnachtsmarkt Berlins. mehr

Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2019 in Berlin. mehr