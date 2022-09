Berliner Fanmeile zur Fußball-WM 2022

Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wird es in Berlin voraussichtlich keine Fanmeile mit Public Viewing geben. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Die Fanmeile in Berlin ist die größte Fanmeile in Deutschland. Sie wird im Berliner Ortsteil Tiergarten aufgebaut und erstreckt sich vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Großen Querallee.

WM 2022: Voraussichtlich keine Fanmeile in Berlin

Die Fanmeile in Berlin zu den großen Fußballmeisterschaften hat inzwischen Tradition. Nachdem das Fußballfest am Brandenburger Tor zur EM 2020 coronabedingt ausgefallen ist, müssen Fans aller Voraussicht nach auch zur Fußball-WM 2022 in Katar darauf verzichten. Der private Veranstalter, der das Event ursprünglich ausrichten wollte, nannte Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Corona-Situation als Grund.



Auch die winterlichen Temperaturen, die Spielzeiten und die Tatsache, dass das Turnier in die Vorweihnachszeit fällt, sprechen dagegen. Die nächste Gelegenheit, die Fanmeile zu besuchen, bietet sich voraussichtlich im Sommer 2024 zur nächsten Fußball-EM. Die Endrunde der Europameisterschaft findet im Juni und Juli statt. Gastgeber ist Deutschland.