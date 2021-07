Auch Schöneberg hat seinen eigenen Poetry Slam, in welchem Poetinnen und Poeten sich einmal im Monat Wortgefechte liefern können.

Moderiert wird der Slam des Westens von Volker Surmann. Im Winterhalbjahr gibt es eine weitere Besonderheit: Unter dem Namen Slam des Westens in the Dark findet der Slam bei Dunkelheit statt. Dann kann sich das Publikum umso mehr auf das gesprochene Wort konzentrieren. Abgestimmt wird mit bunten Knicklichtern.

