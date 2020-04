Ostern in der Corona-Krise: Was ist erlaubt?

Das Osterfest in Berlin steht in diesem Jahr unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Welche Regeln gelten also bei der Ostereiersuche im Freien? Wird es Osterfeuer geben? Eine Übersicht, was in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Berlin noch erlaubt ist.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, finden in den Berliner Theatern, Opern, Konzerthäusern, Clubs, Museen, Kinos und weiteren Veranstaltungs­orten zunächst bis zum 19. April 2020 keine Veranstaltungen statt. Weitere Informationen »



Um die Infektionsrate durch das Coronavirus weiterhin möglichst gering zu halten, wurden in Berlin umfangreiche Kontaktbeschränkungen beschlossen. Grundsätzlich gilt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Wohnung bzw. ihrer gewöhnlichen Unterkunft aufzuhalten haben. Unter bestimmten Voraussetzungen ist ein Verlassen der Unterkunft, auch an Ostern, jedoch möglich.

Ist die Ostereiersuche im Freien gestattet?

Ostereiersuche mit den eigenen Kindern im öffentlichen Park (Ist noch in Klärung)

Zusammenkünfte mit anderen Eltern und Kindern in den öffentlichen Parks und Gärten. Nein, es gibt jedoch eine Ausnahme: Die Ostereiersuche mit den eigenen Kindern im eigenen Garten ist gestattet. Das Einladen haushaltsfremder Personen, also auch anderer Familien und Kinder, ist nicht zulässig. Nicht erlaubt sind zudem:

Wird es große Osterfeuer geben? Nein, Osterfeuer für die gemeine Öffentlichkeit sind nicht gestattet. Lagerfeuer, also auch Osterfeuer, in öffentlichen Grünanlagen und Parks sind in Berlin generell verboten. Osterfeuer auf privatem Grund sind jedoch grundsätzlich erlaubt und sie unterliegen keiner umweltrechtlichen Genehmigungspflicht. Tipps, worauf man hierbei achten sollte finden Sie hier

Werden 2020 in Berlin Ostermärkte eröffnen? Nein, natürlich nicht. Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte und Ansammlungen dürfen nicht stattfinden. Die beliebten Ostermärkte in der City West und auf dem Alexanderplatz werden also in diesem Jahr ausfallen.

Dürfen Blumenläden öffnen? Ja. Auf Osterglocken, Sträuße oder den traditionellen Osterkranz muss niemand verzichten. Floristen und Blumengeschäfte stehen auf der Positivliste des Berliner Senats. Bitte achten Sie beim Betreten der Geschäfte stehts auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Kunden oder zu dem Personal.

