Osterfeuer veranstalten: Anmeldung, Sicherheit, Notfälle

Osterfeuer haben Tradition, aber Veranstalter dürfen nicht blauäugig sein. Tipps, worauf man achten sollten.

Osterfeuer anmelden ja oder nein?

Große Osterfeuer werden von örtlichen Vereinen und Gruppen organisiert. Sie müssen das Osterfeuer als Veranstaltung bei der zuständigen Behörde anmelden. Das ist häufig das Ordnungsamt.

Ein Osterfeuer im eigenen Garten wird als Lagerfeuer eingestuft und muss nicht angemeldet werden. Aber: Privatpersonen, die auf dem eigenen Grundstück ein Osterfeuer planen, sollten den Rat von Stephan Fleischer, Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, beherzigen: "Ein Lagerfeuer auf dem eigenen Grund und Boden ist erlaubt, aber nur solange dadurch niemand gefährdet oder belästigt wird."

Lagerfeuer, also auch Osterfeuer, in öffentlichen Grünanlagen und Parks sind in Berlin generell verboten. Zuständig ist hier das Grünflächenamt.