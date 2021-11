Weihnachtsbeleuchtung Unter den Linden

Mal bunt, mal klassisch in Gold erstrahlt der Prachtboulevard Unter den Linden jedes Jahr zur Weihnachtszeit.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien öffnen. Veranstaltungen sind unter Hygieneauflagen erlaubt. In Innenräumen gilt die 2G-Regel. Weitere Informationen »

Die breite Mittelpromenade der Prachtstraße ist von den namensgebenden Silberlinden gesäumt, die Ende November in liebevoller Arbeit mit Lichterketten dekoriert werden. So verwandelt sich die Straße in eine regelrechte Lichterallee, die zum Bummeln und Staunen einlädt.