Spaziergang durch die schillernde City West

Startpunkt der Tour ist das imposante Rathaus Charlottenburg . Der Monumentalbau zieht bereits in Standartbeleuchtung Fotografen an - im Zuge von «Berlin leuchtet» sorgen Lichtinstallationen für besondere Akzente an der beeindruckenden Fassade.Nach der ersten Fotopause geht es über die Otto-Suhr-Allee zum Ernst-Reuter-Platz . Dort lohnt es sich, zweimal hinzusehen: Nicht nur die Wasserbecken leuchten und schimmern in bunten Farben, Lichtkünstler stellen auch Installationen auf dem Platz auf.