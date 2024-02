Das Lichtfestival «Berlin Leuchtet» fand zwischen 2013 und 2020 jeden Herbst in der Hauptstadt unter einem wechselnden Motto statt - meist parallel zum Festival of Lights. Zwischen 2021 und 2023 veranstaltete der gleichnamige Verein kein Lichterfest. 2024 gab er die Auflösung bekannt. Rund 30 Gebäude wurden im Rahmen von «Berlin Leuchtet» kunstvoll in Szene gesetzt. Die zeitgleiche Strahlkraft zweier Lichterfeste lockte regelmäßig zahlreiche Besucherinnen, Besucher und Anwohnende im Herbst auf die Straßen. Das Festival of Lights findet weiterhin statt.