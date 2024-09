Das «Hotel de Rome» in der Behrenstraße in Mitte wird beim Festival of Lights 2024 illuminiert. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bebelplatz, der Staatsoper und der Straße unter den Linden. Gemeinsam mit der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität und der Staatsoper ist das Hotel de Rome jedes Jahr ein ganz besonderes Highlight bei den Lichterfesten.