Mit perfekt auf die Architektur abgestimmten Videomappings wird das Schloss beim Festival of Lights 2024 regelrecht lebendig. In diesem Jahr verwandelten die Künstler Rob Vale, Segal Media und re:sorb die barocke Fassade in ein aufregendes Spiel aus Architektur und Kunst. Das Schloss Charlottenburg bieten den Teams einen breiten Spielraum für faszinierende Effekte und dem Gebäude eine unvergleichliche Lebendigkeit.