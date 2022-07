Konzept Feuerpudel

Das Konzept Feuerpudel ist eine anonyme Lesebühne, bei der jeder im Vorfeld seinen Text einreichen kann. Vorgelesen wird er dann vom Veranstalter.

Die anonyme Lesebühne findet in jeder ersten Woche des Monats statt und ist für alle offen. Die Texte können im Vorfeld beim Veranstalter eingereicht werden und sollten nicht länger als 5 Minuten sein.



Am Abend werden acht zufällig ausgewählte Texte von Diether Kabow vorgelesen. Das Publikum kührt am Ende des Abends drei Gewinner. Die Autoren der vorgetragenen Texte, die sich anonym im Publikum aufhalten können, haben dann natürlich die Gelegenheit, nun doch ins Rampenlicht zu treten.

Lesebühne mit Illustratoren Seit 2016 begleiten Illustratoren den Abend und fertigen live eine kleine Zeichnung des jeweils vorgelesenen Textes an. Die drei Gewinnerautoren dürfen ihre Illustrationen mitnehmen - sofern sie sich outen.



Das Hauptziel dieser Veranstaltung ist es Menschen mit Hilfe der selbstgeschriebenen Literatur zusammenzuführen, soziale Kontakte zu erweitern und Erlebtes mitzuteilen. "Konzept Feuerpudel" versteht sich als Ort, an dem Texte unabhängig vom Äußeren des Autors betrachtet werden. Die anonyme Lesebühne wird an unterschiedlichen Orten ausgetragen, unter anderem im Haus der Sinne aus.

Auf einen Blick Lesebühne Konzept Feuerpudel Location verschiedene Orte in Berlin Termine in jeder ersten Woche des Monats - in der Regel Donnerstags Eintritt Kostenlos

