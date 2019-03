Weltkindertagfest am Potsdamer Platz

Fatou (l-r), Luca und Samuel zeigen beim 25. Weltkindertagsfest am 21.09.2014 auf dem Potsdamer Platz in Berlin ihr künstlerisches Können.

Ein Kind wird von den Eltern beim 25. Weltkindertagsfest am 21.09.2014 auf dem Potsdamer Platz in Berlin über einen Fühlpfad geführt.

Kinder springen beim 25. Weltkindertagsfest am 21.09.2014 auf dem Potsdamer Platz in Berlin von Strohballen in ein Strohbett. Unter dem Motto "Jedes Kind hat Rechte!" findet das Fest statt.