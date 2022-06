Sommercamp in der Digitalwerkstatt

11. bis 13. Juli 2022

Drei Tage lang in die digitale Welt eintauchen: In den Sommerferien können Kinder von sechs bis sieben Jahren einen Schritt in die Zukunft wagen.

Roboter bauen, Computerspiele entwerfen, mit 3D-Druckern experimentieren, Filme schneiden: In dem dreitägigen Sommercamp lernen die Kids die vielfältigen Möglichkeiten des Digitalen kenne. Professionelle Trainer führen die Kleinen spielerisch an die verschiedenen Stationen des Camps heran. Materialen, Getränke und ein tägliches warmes Mittagessen sind im Preis inklusive.

Auf einen Blick Sommerferien Sommercamp in der Digitalwerkstatt Location Haba Digitalwerkstatt Beginn 11. Juli 2022 Ende 13. Juli 2022 Öffnungszeiten Täglich von 9 bis 16 Uhr Eintritt 289 Euro Weitere Termine 18. bis 22. Juli, 27. bis 29. Juli, 08. bis 12. August und 15. bis 19. August 2022 Anmeldung Erforderlich: online

Haba Digitalwerkstatt Zum Stadtplan

