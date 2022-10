Monster-Factory

Die Jugendkunstschule Charlottenburg-Wilmersdorf lädt zum kostenlosen Ferienworkshop: Kinder zwischen neun und 14 Jahren entwerfen schaurig-schöne Monster.

Gruselige Hauptstadt: Am 31. Oktober heißt es "Süßes- sonst gibt's Saures". Tipps für die Halloween-Deko, Events, Shops für das passende Kostüm oder gruselig-leckere Süßigkeiten und Termine für Halloween-Feste. mehr

© dpa

Wer seine Herbstferien in in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr