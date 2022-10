Herbst-Ferienspaß in Köpenick

Drachen bauen und fliegen lassen, Spuckgestalten entwerfen, Naturschätze sammeln, Dekorationen basteln und vieles mehr: Während der Herbstferien dreht sich beim Technischen Jugendbildungsverein in Praxis e.V. alles um die Themen Halloween und Herbst.

Alles andere als langweilig: Während der Herbstferien können sich Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in Köpenick austoben, kreativ werden, forschen, tüfteln oder basteln. Bei dem vielfältigen Angebot ist für jeden etwas dabei - ob Futterknödel und Futterhäuschen für Vögel herstellen, Halloween-Verkleidungen nähen oder Lesezeichen am 3D-Drucker gestalten.

