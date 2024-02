Klimaexpedition im Technikmuseum

06. Februar 2024

In den Winterferien nehmen Schülerinnen und Schüler im Deutschen Technikmuseum an einer Forschungsmission teil. Dabei stehen der Klimawandel und dessen Auswirkungen im Mittelpunkt. In einem Workshop führen die Kinder Experimente mit Wasser und Eis durch.

Wasser ist ein einzigartiger Stoff, denn es kann fest, flüssig oder gasförmig sein. Im Science Center Spectrum können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seine besonderen Eigenschaften bei einem Workshop selbst untersuchen. Dabei finden die Kinder heraus, warum ein Körper schwimmt oder sinkt oder wie Salz das Schmelzen von Eis beeinflusst. Der Workshop richtet sich an Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Die Veranstaltung findet in den Winterferien zu verschiedenen Zeiten statt. Neben diesem werden in den Ferien weitere Workshops angeboten. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich.

