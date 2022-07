Im Zoo Berlin können Kindern bei der Märchenstunde spannenden und lustigen Tiergeschichten lauschen.

Der Förderverein von Tierpark und Zoo Berlin lädt große und kleine Kinder zur Märchenstunde im Zoo Berlin ein. Mit verschiedenen Geschichten, Märchen und Erzählungen rund um die Welt der Vögel wird die Fantasie der jungen Zuhörer angeregt, denn es wird spannend, lustig und außerordentlich. Wer anschließend seine Runde durch den Zoo fortsetzt, sieht Eule, Flamingo und Co vielleicht mit anderen Augen.

