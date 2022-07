Kinder können am Theatertag im Spreepark Berlin einen ganzen Tag lang Theaterstücke und mehr erleben.

Der Spreepark Berlin steht am 09. Juli ganz im Zeichen des Theaters. Das Team des Figurentheaters Grashüpfer zeiht einen Tag lang aus dem Treptower Park in den Spreepark und bietet ab 10 Uhr Mitmachtheater für Kinder ab 4 Jahren. Am Abend spielt "Foxy Freestyle" ungewöhnliches Improvisationstheater. Schauspieler entwickeln aus dem Moment heraus Szenen und machen daraus kleine Geschichten. Neben den Theaterstücken wird auch ein Puppenbau- und Puppenspiel-Workshop vor Ort angeboten.