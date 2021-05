Kostenlose Kinderbuchlesung aus dem PalaisPopulaire

Das PalaisPopulaire lädt zur Kinderbuchlesung mit anschließendem Zeichen-Workshop ein. Das Thema: «Allein in einer großen Stadt».

Seit 24. April greift die bundesweite Notbremse in Berlin: Kultur- wie Freizeiteinrichtungen müssen seit diesem Stichtag geschlossen bleiben. Galerien dürfen als Einzelhandelsgeschäfte unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien geöffnet bleiben. Besucher müssen einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Weitere Informationen »

Begleitet von einem Bilderkino können Kinder bei der Lesung die Geschichte «Unsichtbar in der großen Stadt» von Sydney Smith hören. Im Anschluss werden in einem kleinen Workshop Lieblingsplätze und Geheimverstecke in der Stadt gezeichnet. Aufgrund der Corona-Infektionslage wird die Veranstaltung online stattfinden. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.