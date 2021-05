Solange das Atze Musiktheater aufgrund der Corona-Pandemie noch geschlossen bleiben muss, sorgt ein vielfältiges Online-Programm für Unterhaltung.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien öffnen. Besucher müssen in Museen und Galerien einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Veranstaltungen sind nur im begrenzten Rahmen im Freien erlaubt. Weitere Informationen »

Oh wie schön ist Panama

Bär und Tiger wollen auf große Reise gehen. Panama ist das Ziel. Doch der Weg dorthin erweist sich als herausfordernd. Das beginnt bereits beim Packen: Was soll mitgenommen werden? Und wenn dann unterwegs doch etwas fehlt, nimmt die Streiterei schnell ihren Lauf. Ob die beiden ihr Ziel mit den Tigerentenauto am Ende erreichen und ob sie dann noch Freunde sind?



Die Geschichte von Janosch behandelt Themen wie Freundschaft, Aufbruch und Reise, Heimat und Fremde und regt kleine Zuschauer ab vier Jahren zum Nachdenken an.