Bilderbuchkino am Helmholtzplatz

Kinder ab 4 Jahren können sich beim Bilderbuchkino von zwei tierischen Geschichten verzaubern lassen.

Keiner muss drängeln, jeder hat freie Sicht: Beim Bilderbuchkino werden die Bilder mittels Beamer an die Leinwand geworfen. Diesmal zeigt die Buchbox! am Helmholzplatz zwei Kinderbücher mit tierischen Protagonisten. In Martin Baltscheitd «Der einsamste Wal der Welt» geht es um die wahre Geschichte des sogenannten «52-Hertz-Wals». Aufgrund eines Sprachfehlers hat der Wal eine viel zu hohe Stimme, sodass er mit keinem Artgenossen kommunizieren kann. In «Roberta & Henry» von Jory Jones und Lane Smith dreht sich alles um die Giraffe Roberta, die unter ihrem langen Hals leidet. Doch im Laufe der Zeit erkennt sie, welche Vorteile mit einem langen Hals einhergehen.