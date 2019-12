Weihnachtlicher Druckworkshop für Familien

Beim Familiensonntag in der Berlinischen Galerie werden am ersten Advent weihnachtliche Grußkarten, Geschenkpapiere und Schachteln gestaltet und bedruckt.

Als Inspiration dienen die Kunstwerke in der Berlinischen Galerie. Nach einem Besuch der Sammlung geht das wilde Basteln los. Die Familien kreieren gemeinsam persönliche und ausgefallene Geschenke oder Verpackungen. Dabei dürfen sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und in die Kunst des Druckes hineinschnuppern. Eine Anmeldung ist erforderlich - die Familiensonntage in der Berlinischen Galerie sind meist schnell ausgebucht.