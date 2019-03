Trickfilme mit Collagen herstellen

In der Berlinischen Galerien können Kinder ab acht Jahren lernen, wie man Collagen mit Computer und Digitalkamera zu Trickfilmen umwandelt.

Ausgangspunkt sind die ausgestellten Collagen von Hannah Höch. Im ersten Schritt kreieren die Kids einen eigenen Helden und stellen entsprechende Collagen zusammen. Anschließend werden dieses mit Kamera und Computer in Bewegen gesetzt und vertont. So erlebt der frischgebackene Held in der Hauptstadt allerlei Abenteuer. Der Workshop regt Kinder dazu an, ihre Kreativität zu nutzen und mit ihren technischen Fähigkeiten zu experimentieren.