Max und Moritz – eine Bubengeschichte in sieben Streichen

Max und Moritz erobern im Berliner Admiralspalast die Welt der Sandmalerei.

Wie funktioniert das Sand-Theater?

Die Künstlerin malt auf einer von unten beleuchteten Glasplatte, der Schatten durch den darauf gestreuten Sand ist wie ein Scherenschnitt. Durch die ineinander übergehenden Bilder, die direkt in ihrer Entwicklung aufgezeichnet werden, entsteht sich ein Animationseffekt. Aus einigen Sandkörnern erbaut sich das Selbstportrait Picassos, doch schon in dem Moment, in dem das Bild fertig erscheint, wird es wieder weggewischt und ein neues Bild entsteht. Über eine Kamera wird die Glasfläche des Tisches aufgenommen und auf eine Leinwand projiziert, so kann auch der Zuschauer an der Geschichte teilhaben.